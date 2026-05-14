        Росія вдарила по локомотиву на Харківщині: за два дні пошкоджено вже чотири тепловози УЗ

        Віктор Алєксєєв
        14 Травня 2026 11:54
        На Харківщині уражено маневровий локомотив / Фото: Укрзалізниця
        Російські війська вночі продовжили завдавати цілеспрямованих ударів по залізничній інфраструктурі України. Цього разу під удар потрапив маневровий локомотив на Харківщині. Про це повідомили в Укрзалізниці.

        У компанії зазначили, що завдяки роботі моніторингових центрів, які протягом останньої доби працювали у посиленому режимі по всій країні, локомотивна бригада встигла залишити тепловоз та пройти в укриття.

        Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

        За даними Укрзалізниці, за останні два дні масованих російських атак були пошкоджені вже чотири локомотиви.


