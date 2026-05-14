У Києві вже троє загиблих

У Дарницькому районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоквартирному житловому будинку. Про це повідомили у ДСНС України.

Станом на 10:00 відомо про двох загиблих. Рятувальникам вдалося врятувати 28 людей.

Рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі / Фото: ДСНС

На місці працюють кінологи та психологи ДСНС. Надзвичайники вже вивезли понад 20 кубометрів уламків будівельних конструкцій та евакуювали п’ять пошкоджених автомобілів.

Загалом під російський удар потрапили п’ять районів столиці. Внаслідок атаки постраждали 32 людини, з яких 13 госпіталізовані до медичних закладів.

Інформація щодо наслідків атаки оновлюється.

UPD 10:56 З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки.