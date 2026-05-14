        Після масованої атаки РФ без світла залишаються споживачі у 12 областях та Києві — Укренерго

        Віктор Алєксєєв
        14 Травня 2026 11:12
        Ілюстративне фото / Фото: Харківобленерго
        Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ без електропостачання залишаються споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та у Києві. Про це повідомили в Укренерго.

        У компанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи в регіонах розпочалися одразу після стабілізації безпекової ситуації. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх споживачів.

        Крім того, через негоду — грозу та сильні пориви вітру — на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені мережі.

        В Укренерго повідомили, що станом на 09:30 14 травня рівень споживання електроенергії був на 5,1% нижчим, ніж у цей же час напередодні. Причиною називають ясну погоду в більшості регіонів України, що забезпечує ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та зменшує навантаження на загальну енергомережу.

        Українців закликали перенести активне енергоспоживання на денний період — з 11:00 до 15:00, а також обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години — з 18:00 до 22:00 — та не вмикати одночасно кілька таких пристроїв.

        В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і закликали стежити за повідомленнями операторів системи розподілу електроенергії.


