ЄБРР профінансує 700 МВт нових енергопотужностей до зими

Європейський банк реконструкції та розвитку планує підтримати проєкти зі створення близько 700 МВт нових потужностей генерації електроенергії в Україні, які мають бути введені в експлуатацію до початку зими.

Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час засідання Міжнародної координаційної групи з питань енергетичної безпеки України.

Реклама

Реклама

За її словами, у 2026 році банк планує підтримати розвиток високоманеврової генерації на відновлюваному газі та систем накопичення енергії загальною потужністю близько 700 МВт.

Крім того, передбачено створення понад 400 МВт теплових потужностей у муніципальному секторі для підвищення енергетичної стійкості країни.

У ЄБРР очікують, що за умови успішного проведення закупівель ці проєкти будуть реалізовані до початку опалювального сезону. Також банк уже підтримав 180 МВт розподіленої відновлюваної енергетики через банки-партнери.

Рено-Бассо наголосила на необхідності пришвидшення реалізації енергетичних проєктів, зокрема скорочення часу від ухвалення рішень до встановлення обладнання та проведення ремонтів.

Вона також закликала формувати єдиний портфель проєктів для координації міжнародної допомоги та активніше використовувати наявні інструменти підтримки, зокрема енергетичну платформу та Фонд підтримки енергетики України.

Окремо глава ЄБРР підкреслила важливість довгострокових структурних змін, зокрема реформування державних енергетичних компаній, забезпечення їхньої автономії та незалежного регулювання.

Також, за її словами, для покриття дефіциту електроенергії в обсязі близько 9 ГВт Україні необхідно залучати приватних інвесторів, створюючи прозоре та передбачуване регуляторне середовище.

Крім того, ЄБРР разом зі Світовим банком та донорами працює над створенням платформи розвитку відновлюваної енергетики потужністю 1 ГВт, яка має зменшити ринкові ризики для інвесторів.