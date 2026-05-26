У Бельгії потяг протаранив шкільний автобус: загинули четверо людей, серед них двоє дітей

У бельгійському місті Бюггенхаут пасажирський потяг врізався у шкільний автобус на залізничному переїзді. Загинули четверо людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє Le Soir.

Аварія сталася вранці 26 травня у провінції Східна Фландрія. За даними прокуратури, жертвами зіткнення стали двоє дітей віком 12 і 15 років, 27-річна супроводжуюча та 49-річний водій автобуса.

Ще п’ятеро дітей отримали тяжкі травми та були госпіталізовані. Спочатку їхній стан оцінювали як критичний, однак пізніше лікарі повідомили про стабілізацію стану постраждалих.

Обставини трагедії ще з’ясовують. Попередньо повідомляється, що на момент зіткнення залізничний переїзд був закритий. У потязі постраждалих не зафіксували.

За інформацією оператора залізничної мережі Infrabel, це одна з найсерйозніших аварій на залізничному переїзді в Бельгії.