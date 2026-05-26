В Ісландії розмірковують про вступ до ЄС після зазіхань Трампа на Гренландію

Ісландія може вже цього літа провести референдум щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Причиною активної дискусії стали неодноразові погрози президента США Дональда Трампа “отримати” Гренландію, найближчого сусіда Ісландії. Близько 400 тисяч ісландців серйозно обговорюють, чи настав час спробувати приєднатися до блоку.

Про це пише The New York Times.

Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір заявила, що “гренландська криза дійсно зачепила за живе”. За її словами, зовнішня політика стала значно важливішою темою для виборців.

Реклама

Реклама

Ісландія тривалий час не прагнула вступу до ЄС через бажання зберегти незалежність і контроль над рибальською галуззю. Однак останні події змінили суспільні настрої.

Ісландія є єдиною країною НАТО без власної армії та значною мірою покладається на США у питаннях безпеки. Після того як Вашингтон почали вважати менш надійним союзником, частина ісландців почала розглядати ЄС як додаткову гарантію стабільності.

У березні Ісландія та Європейський Союз підписали оборонне партнерство.

“Ісландія рухається до референдуму, який може відбутися вже цього літа, щодо початку переговорів із Європейським Союзом про членство. Процес може тривати роками, але сам факт масштабної дискусії свідчить про реальні зміни. Звичайно, ЄС приймає не будь-кого. Ісландія була б привабливим кандидатом. Країна розташована далеко в Північній Атлантиці, на шляху до Арктики. Вона могла б дати ЄС важливу опору в регіоні, де великі держави змагаються за домінування”, — йдеться в публікації.