Нідерланди готують нову систему депортації мігрантів

Уряд Нідерландів підтримав створення так званих “центрів повернення” для мігрантів за межами Євросоюзу. У таких хабах планують розміщувати людей, яким відмовили у праві залишатися в країнах ЄС.

Як повідомляє POLITICO, Гаага також розглядає можливість обробки заяв на притулок поза межами Євросоюзу.

Заступник прем’єр-міністра Нідерландів та міністр з питань міграції Барт ван ден Брінк заявив, що європейські країни шукають “реальні та дієві рішення” для контролю над міграцією.

Реклама

Реклама

“Ці рішення дедалі більше набувають конкретних форм і вже показали свою юридичну життєздатність”, — зазначив він.

Ідея “центрів повернення” є частиною масштабної міграційної реформи, яку Єврокомісія представила минулого року під тиском правих урядів у країнах ЄС.

Передбачається, що такі центри дозволять уникнути ситуацій, коли мігранти роками залишаються в Європі після відмови в наданні притулку через небажання країн походження приймати їх назад або через інші причини.

Перший такий хаб за межами ЄС, місце розташування якого поки не розголошують, можуть використовувати не лише Нідерланди, а й Греція, Німеччина, Австрія та Данія.

За даними видання, Нідерланди також співпрацюють із Данією, Мальтою та Швецією над моделлю розгляду заяв на притулок поза межами Європи.

Уряд Нідерландів повідомив парламенту, що після юридичної перевірки не бачить правових перешкод для створення таких центрів.

За інформацією дипломатичних джерел, угоду про створення першого “центру повернення” можуть оголосити вже протягом найближчих шести-семи місяців.

Паралельно в ЄС триває фінальне погодження нового міграційного законодавства, яке офіційно дозволить створення таких хабів.