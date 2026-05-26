        Варшава заявила, що вважатиме удари по дипмісіях навмисними атаками РФ

        Віктор Алєксєєв
        26 Травня 2026 09:28
        Глава польского МЗС Ярослав Сікорський / Фото: PAP
        Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що розглядатиме будь-які удари по польських дипломатичних представництвах в Україні як навмисні дії Росії. Так у Варшаві відреагували на заяву МЗС РФ про “систематичні удари” по Києву, повідомляє ONet.

        Раніше російське Міністерство закордонних справ оголосило про початок “систематичних атак” на об’єкти військово-промислового комплексу у Києві та закликало іноземців якнайшвидше залишити місто.

        У відповідь польське МЗС заявило, що Польща незмінно розглядає всі атаки на Україну, зокрема удари по цивільних об’єктах і населенню, як “акти необґрунтованої агресії”, які призводять до значних людських жертв і руйнувань інфраструктури.

        У Варшаві наголосили, що якщо Росія, як сама стверджує, проводить не війну, а “спеціальну військову операцію”, яка нібито має бути обмежена військовими об’єктами, то будь-які удари по іншій інфраструктурі, включно з дипломатичними представництвами, мають вважатися “недружніми актами”.

        “Кожен випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми будемо у зв’язку з цим трактувати як цілеспрямований і навмисний”, — заявили у польському МЗС.

        У міністерстві також зазначили, що дії Росії мають серйозні міжнародно-правові наслідки та “вкотре дискредитують роль цієї держави як постійного члена Ради Безпеки ООН”.

        Польська сторона закликала Росію негайно припинити “необґрунтовану і незаконну агресію” та дотримуватися міжнародних зобов’язань і договорів.


