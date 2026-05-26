        Сили оборони знешкодили 111 ворожих БПЛА, балістику збити не вдалось

        Віктор Алєксєєв
        26 Травня 2026 09:07
        Вибухотехніки поліції Полтавщини знешкодили бойові частини ворожих безпілотників. 22 травня 2026 / Фото: Нацполіція
        У ніч на 26 травня (з 18:00 25 травня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 3 локаціях”, йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряний простір України зайшли нові групи ворожих БпЛА.


