        РФ атакувала Україну 262 дронами: ППО збила або подавила 246 цілей

        Сергій Бордовський
        25 Травня 2026 08:19
        Ілюстративне фото: DepositPhotos
        У ніч проти 25 травня російські війська атакували Україну 262 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів. Українська ППО, за попередніми даними, знищила або подавила 246 ворожих дронів.

        Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        За даними військових, Росія застосувала ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також дрони “Гербера”, “Італмас” і безпілотники-імітатори типу “Пародія”.

        Запуски здійснювалися з території РФ — з районів Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        “Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 246 ворожих БпЛА”, — повідомили у Повітряних силах.

        Водночас зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у семи місцях.

        У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються кілька російських БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.


