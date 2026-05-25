Партизани АТЕШ заявили, що “осліпили” ППО Новоросійська перед атакою на нафтобазу

Партизанський рух АТЕШ заявив про проведення диверсій у районі Новоросійська напередодні удару Сил оборони України по нафтобазі “Грушева балка”. У русі стверджують, що пошкодили об’єкти зв’язку та енергетики, через що російська ППО нібито втратила можливість ефективно реагувати на атаку.

У русі заявили, що їхні агенти вивели з ладу кілька веж зв’язку, які забезпечували координацію між підрозділами ППО в районі Новоросійська.

Крім того, за твердженням АТЕШ, було пошкоджено трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроживлення частини військових і комунікаційних об’єктів.

“Без електропостачання великі стаціонарні РЛС втратили стійку роботу. Розвідка БПЛА на ближніх підступах до Новоросійська фактично була осліплена”, — заявили у русі.

В АТЕШ стверджують, що диверсії були проведені напередодні удару Сил оборони України по нафтобазі “Грушева балка” у ніч проти 23 травня.

У русі назвали “Грушеву балку” найбільшим нафтовим сховищем Кавказу потужністю 1,2 мільйона тонн нафтопродуктів.

За твердженням АТЕШ, об’єкт використовується для зберігання та перевалки пального для військової техніки, флоту та логістики російської армії на півдні РФ.