У Новоросійську в ніч на 23 травня після української атаки спалахнули пожежі на нафтових терміналах «Грушова балка» та «Шесхарис». Один-два працівники отримали поранення внаслідок падіння уламків БпЛА.

За даними телеграм-каналу ASTRA, відео наслідків атаки показує сильне задимлення над резервуарними парками обох терміналів. «Шесхарис» є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів ПАТ «Транснефть» і включає промислові майданчики, розташовані на відстані близько 12 км один від одного.

Повідомляється, що під час атаки вогонь охопив кілька технічних та адміністративних будівель. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді прокоментував подію:

«Нічний десерт «Груша по-Шесхарськи 2 в 1» — не залишати ж окупантів без пізньої вечері. Печія від вогняного детоксу пукінської нефтянки стає хронічною. Волелюбний Український Птах Сил оборони України лікує все».

Він також додав: «13 наливайок протягом 23 діб травня — кавказька мінералка, непрохід нафтопроводів вже не лікує, пізно пити Боржомі».

Зафіксовано падіння уламків БпЛА на території терміналів, проте пожежі локалізуються службами протипожежного захисту. Нові деталі подій уточнюються.