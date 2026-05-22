Білий дім змусив Тулсі Габбард піти у відставку — ЗМІ

Білий дім змусив американську посадовицю Тулсі Габбард піти у відставку з посади в розвідувальних структурах США. Про це в п’ятницю повідомило джерело, знайоме з ситуацією, пише Reuters.
Сама Габбард опублікувала лист про відставку у соцмережі X.
I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half.— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) May 22, 2026
Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd
Інших деталей щодо причин її звільнення наразі не повідомляють.