Білий дім змусив Тулсі Габбард піти у відставку — ЗМІ

Білий дім змусив американську посадовицю Тулсі Габбард піти у відставку з посади в розвідувальних структурах США. Про це в п’ятницю повідомило джерело, знайоме з ситуацією, пише Reuters.

Сама Габбард опублікувала лист про відставку у соцмережі X.

I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half.



Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd May 22, 2026

Інших деталей щодо причин її звільнення наразі не повідомляють.