        Політика

        Білий дім змусив Тулсі Габбард піти у відставку — ЗМІ

        Віктор Алєксєєв
        22 Травня 2026 20:52
        Директор Національної розвідки (DNI) Тулсі Габбард виступає на слуханнях Сенатського комітету з розвідки на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 18 березня 2026 року / Фото: Reuters
        Білий дім змусив американську посадовицю Тулсі Габбард піти у відставку з посади в розвідувальних структурах США. Про це в п’ятницю повідомило джерело, знайоме з ситуацією, пише Reuters.

        Сама Габбард опублікувала лист про відставку у соцмережі X.

        Інших деталей щодо причин її звільнення наразі не повідомляють.


