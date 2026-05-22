Bloomberg: Україна дедалі більше впевнена, що російське вторгнення втрачає темп

Україна та її союзники дедалі більше впевнені, що російське вторгнення втрачає темп, оскільки Києву вдалося стабілізувати лінію фронту та загальмувати весняний наступ Москви, пише Bloomberg.

Зростаюча ефективність України у використанні дронів для завдання великих втрат російським військам доповнюється ударами по тилових районах і глибоко всередині Росії, що провокує дедалі більшу внутрішню критику президента Володимира Путіна.

Разом із економічним уповільненням і обмеженнями інтернету це призводить до посилення втоми від війни серед пересічних росіян.

Нервові настрої поділяє й частина російської еліти: деякі високопоставлені кремлівські чиновники вважають, що конфлікт зайшов у глухий кут і не має очевидного шляху до вирішення, повідомили люди, обізнані із ситуацією.

За словами одного зі співрозмовників, Путін хоче завершити війну до кінця цього року, але лише на умовах, які він вважає переможними, зокрема отримавши повний контроль над східним українським Донбасом, який його війська не можуть захопити вже понад десять років. Також він прагне ширшої безпекової угоди з Європою, яка фактично визнає територіальні здобутки Москви.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Путін встановлював будь-які подібні терміни.

«Україна чинить сильний опір», — заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Гельсінгборзі, Швеція, у п’ятницю. «Якщо подивитися на лінію фронту зараз, вона стабілізується».

За його словами, Україна навіть повертає території «у чистому підсумку».

Зміна динаміки впливає й на інвесторів, які дедалі оптимістичніше оцінюють здатність України повернути значний зовнішній борг, залучений до війни та реструктуризований під час конфлікту. Українські доларові облігації з погашенням у 2029 році в п’ятницю досягли рекордної позначки — 84 центи за долар, порівняно з мінімумом у 70 центів у березні.

У четвер Київ оголосив про масштабне посилення безпеки на півночі країни після того, як президент Володимир Зеленський попередив про ризик можливого російського наступу з Брянської області та Білорусі, що нагадуватиме невдалу спробу захоплення Києва у перші тижні повномасштабного вторгнення.

Попри підготовку України до нового російського наступу цього літа та попередження про можливу нову непопулярну мобілізаційну кампанію в Росії для підтримки наступу, українським силам переважно вдається утримувати позиції після активізації боїв після зимового затишшя.

До середини травня вони стабілізували більшу частину фронту, свідчать дані DeepState — сервісу мапування бойових дій, який співпрацює з Міністерством оборони України.

Президент Фінляндії Александр Стубб минулого місяця заявив, що Україна суттєво покращила співвідношення втрат — приблизно один український військовий на п’ятьох російських. Держсекретар США Марко Рубіо повторив цю оцінку в інтерв’ю Fox News 13 травня, заявивши, що Україна зараз має «найпотужніші збройні сили Європи».

Дрони, які Україна використовує у дедалі більших масштабах, стали переломним фактором у війні, допомагаючи компенсувати нестачу особового складу, яка переслідує Київ від початку повномасштабного вторгнення Росії понад чотири роки тому.

Втім, Києву також не вдалося досягти своїх стратегічних цілей: ані повернути більшість окупованих Росією територій, ані наблизитися до прийнятної мирної угоди в межах переговорів за посередництва США, які нині зайшли у глухий кут.

Міністр оборони Михайло Федоров раніше цього тижня заявив журналістам, що Україні вдалося суттєво «уповільнити просування ворога та поступово перехоплювати ініціативу». За його словами, у квітні було вбито або важко поранено близько 35 203 російських військових, а метою є «завдавати щонайменше 200 втрат ворогу на кожен квадратний кілометр просування».

Ці дані неможливо було незалежно перевірити. Раніше міністр заявляв, що 50 тисяч російських втрат на місяць зроблять війну для Москви нежиттєздатною.

«Разом із президентом і дипломатичною командою ми пояснюємо партнерам, що Україна виконує свою домашню роботу», — сказав Федоров агентству Bloomberg News. «Тепер важливо, щоб наші партнери виконали свою частину й допомогли масштабувати те, що вже сьогодні доводить свою ефективність».

Минулого вікенду Київ здійснив одну з наймасштабніших атак на Москву та навколишній регіон від початку війни, і дедалі більше росіян безпосередньо звинувачують Путіна в тому, що він приніс війну до їхнього порогу.

Росія останнім часом здійснила масштабні удари дронами та ракетами, намагаючись зламати моральний дух українців. Організація Об’єднаних Націй повідомила, що минулого місяця кількість загиблих серед цивільних стала найвищою з липня 2025 року.

Кілька європейських дипломатів — на умовах анонімності — заявили, що вважають настрої в Росії похмурими через застій на фронті та удари українських дронів, які перенесли війну до Москви.

Попри це, нова впевненість України на полі бою стикається і з внутрішніми викликами. Виснажене війною населення дедалі менш охоче вступає до армії, а ширша мобілізація також є глибоко непопулярною.

Щоб вирішити цю проблему, Федоров готує реформи, які передбачають підвищення виплат військовим — особливо піхоті, якої критично бракує, — залучення нових рекрутів, підвищення ефективності розгортання військ та розширення використання дронів.

Попри дедалі кращу здатність перехоплювати дрони, українська ППО все ще має труднощі з балістичними ракетами, які зруйнували енергетичну інфраструктуру країни під час надзвичайно холодної зими.

Київ неодноразово скаржився на зростаючі труднощі із забезпеченням боєприпасами для американських систем Patriot, які залишаються єдиною по-справжньому ефективною зброєю проти балістичних ракет.

«Росія стикається з невдачами на полі бою», — заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Найджел Гоулд-Девіс. «Щоб підтримувати свої військові зусилля в Україні, Кремлю майже напевно доведеться провести другу часткову мобілізацію» протягом наступних 12 місяців, сказав він.