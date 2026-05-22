Грози, шквали та спека до +30: Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

В Україні на вихідних, 23-24 травня, очікується неоднорідна погода — частину регіонів накриють дощі з грозами, шквалами та градом, тоді як в інших областях встановиться суха погода під впливом антициклону. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, у суботу вплив антициклону пошириться на західні, північні та частину центральних областей, тому там опадів не прогнозують. Водночас на решті території атмосферний фронт принесе дощі, грози, можливі шквали та град.
У неділю дощі збережуться на сході та південному сході України. Надвечір нові опади можуть дістатися Волині, Рівненщини та Житомирщини. На більшості інших територій істотних опадів не очікується.
Температура повітря вдень становитиме +23…+28 градусів. На південному сході ще утримається спека до +25…+30 градусів.
У Києві 23-24 травня, за прогнозом Діденко, переважатиме суха погода. Після спекотного дня температура дещо знизиться — вдень у суботу та неділю очікується +21…+23 градуси.