Укргідрометцентр прокоментував прогнози про спекотне літо

Укргідрометцентр заявив, що поширені в медіа прогнози про «аномально спекотне літо» не відповідають науковим оцінкам. Синоптики наголошують, що робити такі висновки наразі передчасно.

В Українському гідрометеорологічному центрі зазначили, що нині йдеться лише про ймовірнісний розвиток кліматичного явища ENSO, за якого переважають нейтральні умови, а ймовірність Ель-Ніньйо становить близько 40%.

Синоптики підкреслюють, що такі дані не є прогнозом погоди для України. Прямого зв’язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану та погодними умовами в Україні немає, хоча певна опосередкована кореляція може існувати і потребує додаткових досліджень.

Водночас у відомстві наголосили, що обережні наукові формулювання часто спотворюються в медіа та перетворюються на категоричні заяви, що є маніпуляцією.

Сезонні прогнози, за словами синоптиків, не дають точних показників температури чи опадів, а відображають лише загальні тенденції та ймовірності.