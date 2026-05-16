“Гарт” показав, як знищують російські дрони-”ждуни” на Харківщині

На півночі Харківської області російські війська активно застосовують так звані дрони-«ждуни», які ховають уздовж доріг для атак по цілях. У бригаді «Гарт» заявили, що оператори українських БпЛА виявляють і знищують такі дрони.

Про це повідомили у прикордонній бригаді «Гарт».

За словами військових, противник використовує «ждунів» поряд з іншими типами безпілотників. Такі дрони переважно розміщують уздовж доріг, де вони очікують на появу цілі.

У бригаді зазначають, що на окремих ділянках можуть бути заховані одразу кілька таких безпілотників.

Попри невеликі розміри дронів, оператори розвідувально-ударних груп БпЛА бригади «Гарт» виявляють і знищують їх.

Також у бригаді закликали долучатися до підрозділу без участі ТЦК та СП. У «Гарті» повідомили про наявність вакансій у сферах аналітики, дронів, ІТ, зв'язку, техніки та медицини.

