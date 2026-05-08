Прикордонники “Гарту” тримають під вогневим контролем територію РФ

Бійці Бригади «Гарт» продовжують утримувати під вогневим контролем територію РФ, що межує з Україною на Південно-Слобожанському напрямку. Про це повідомили у підрозділі.

За інформацією бригади, розвідувально-ударні групи безпілотників відстежують будь-який рух на ворожій території та завдають ударів по виявлених цілях.

Зокрема, днями прикордонники виявили та накрили вогнем артилерійську позицію російських військ.

Також ударні дрони бригади відпрацювали по транспортних засобах окупантів, які використовувалися для підвезення особового складу та боєкомплекту.