Харківська прокуратура заявила про викриття “чорного ринку” ліків, що містять кодеїн

У Харкові правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, налагодила незаконний продаж кодеїновмісних препаратів через мережу аптек. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За інформацією відомства, у 2025 році керівниця фармацевтичного товариства організувала схему незаконного збуту наркотичних лікарських засобів з метою особистого збагачення. До діяльності, як стверджують слідчі, вона залучила головного бухгалтера та шістьох фармацевтів.

У Харкові через аптеки продавали кодеїнові препарати без рецептів / Фото: Харківська обласна прокуратура

Йдеться про препарати «Кодтерпін ІС», «Кодепсин» та «Кодетерп», які містять кодеїн і належать до наркотичних засобів з обмеженим обігом. За даними слідства, учасники групи продавали ці ліки без рецептів лікарів, а також у кількостях, що перевищували встановлені норми.

У прокуратурі заявили, що щомісячний обіг препаратів становив від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Отримані кошти, за версією слідства, розподіляли між учасниками групи за попередньо узгодженою схемою.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували щонайменше 16 фактів незаконного продажу кодеїновмісних препаратів.

Директорці товариства, бухгалтеру та фармацевтам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 320 Кримінального кодексу України — порушення правил відпуску наркотичних засобів, вчинене повторно та у складі організованої групи.

Досудове розслідування проводять слідчі поліції Харківської області за оперативного супроводу співробітників Служба безпеки України.