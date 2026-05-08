У Києві з 11 поверху випав чоловік: поліція встановлює особу загиблого

8 травня в Оболонському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Поліція встановлює обставини його загибелі.

Про це повідомили в ГУНП у Києві.

Чоловік, який випав з вікна одинадцятого поверху багатоповерхівки, від отриманих тілесних ушкоджень загинув до прибуття лікарів.

На місці події працюють слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

Особа загиблого та всі обставини події наразі встановлюються.

Як повідомляють у соцмережах, хлопець випав з козирка балкона, а перед цим благав про допомогу.