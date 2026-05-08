        У Києві з 11 поверху випав чоловік: поліція встановлює особу загиблого

        Галина Шподарева
        8 Травня 2026 12:07
        У Києві чоловік випав з 11 поверху / Фото: Поліція Києва
        8 травня в Оболонському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Поліція встановлює обставини його загибелі.

        Про це повідомили в ГУНП  у Києві.

        Чоловік, який випав з вікна одинадцятого поверху багатоповерхівки, від отриманих тілесних ушкоджень загинув до прибуття лікарів.

        На місці події працюють слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

        Особа загиблого та всі обставини події наразі встановлюються.

        Як повідомляють у соцмережах, хлопець випав з козирка балкона, а перед цим благав про допомогу.

        Поліція на місці падіння чоловіка з вікна / Фото: Поліція Києва

