На Сумщині через атаки РФ загинула жінка, є постраждалі

Протягом доби, з 7 по 8 травня, російські війська обстрілювали громади Сумської області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.
Про це повідомили в Нацполіції.
За добу під російськими обстрілами перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.
У Краснопільській громаді внаслідок російського обстрілу загинула 52-річна місцева жителька. Пошкоджено приватний будинок.
У Степанівській громаді російський дрон влучив в автомобіль. Постраждав 29-річний чоловік, легковик знищено, пошкоджено фасад магазину.
У Білопільській громаді через удар російського БпЛА постраждали чоловіки віком 41 та 35 років.
У Великописарівській громаді внаслідок атаки безпілотника поранення дістала 75-річна жінка.