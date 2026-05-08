        На Сумщині через атаки РФ загинула жінка, є постраждалі

        Галина Шподарева
        8 Травня 2026 08:39
        Знищена внаслідок удару РФ автівка на Сумщині / Фото: Нацполіція
        Протягом доби, з 7 по 8 травня, російські війська обстрілювали громади Сумської області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

        Про це повідомили в Нацполіції.

        За добу під російськими обстрілами перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.

        У Краснопільській громаді внаслідок російського обстрілу загинула 52-річна місцева жителька. Пошкоджено приватний будинок.

        У Степанівській громаді російський дрон влучив в автомобіль. Постраждав 29-річний чоловік, легковик знищено, пошкоджено фасад магазину.

        У Білопільській громаді через удар російського БпЛА постраждали чоловіки віком 41 та 35 років.

        У Великописарівській громаді внаслідок атаки безпілотника поранення дістала 75-річна жінка.

        Наслідки обстрілів Сумщини / Фото: Нацполіція

