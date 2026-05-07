В Україну йдуть грози та похолодання: прогноз Діденко на 8 травня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 8 травня в частині України очікуються короткочасні дощі та грози через вплив атмосферного фронту.

За її прогнозом, опади пройдуть у західних областях, а у другій половині дня та ввечері дощі також дійдуть до Вінницької, Житомирської та Київської областей.

Водночас на більшій частині території України збережеться суха погода.

Реклама

Реклама

Наталка Діденко зазначила, що на заході країни температура повітря знизиться до +18…+21 градуса, а місцями — до +16…+18 градусів.

Найтепліше буде у східних областях, де очікується +25…+28 градусів. На решті території України температура вдень становитиме +22…+26 градусів.

У Києві 8 травня прогнозують близько +23…+24 градусів. У столиці також можливий дощ із грозою, найімовірніше — у другій половині дня.

За словами синоптикині, найближчим часом спека послабшає, а погода стане більш весняною.