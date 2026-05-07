Україна відреагувала на рішення МОК дозволити білоруським спортсменам виступати під національним прапором

Міжнародний олімпійський комітет скасував рекомендації щодо обмежень для білоруських спортсменів та дозволив їм брати участь у міжнародних змаганнях під державним прапором, гімном та іншою національною символікою.

Про це повідомляє Головне в Україні.

У МОК заявили, що спортсмени не повинні бути обмежені у праві на участь у міжнародних змаганнях через дії своїх урядів, зокрема у випадках війни чи конфліктів.

Також у комітеті наголосили, що білоруські спортсмени вже брали участь у міжнародних турнірах та Олімпійських іграх у статусі нейтральних атлетів «без інцидентів на полі та поза ним».

Водночас рішення МОК не стосується спортсменів із російським паспортом. У комітеті пояснили це тим, що Олімпійський комітет Росії залишається відстороненим.

Національний олімпійський комітет України у відповідь висловив «категоричний протест» та заявив, що рішення МОК суперечить принципам справедливості та олімпійським цінностям.

У НОК України наголосили, що Білорусь продовжує підтримувати російську агресію проти України, а її територія використовується для запуску ракет і дронів по українських містах.

Також в українському комітеті заявили, що за понад чотири роки повномасштабної війни Росія за підтримки Білорусі знищила сотні спортивних об’єктів в Україні та забрала життя більш ніж 600 українських спортсменів і тренерів.

Президент НОК України Вадим Гутцайт назвав рішення МОК «небезпечним прецедентом для міжнародного спортивного руху».

У Міністерстві молоді та спорту України заявили, що рішення МОК є «відверто слабкою позицією» та суперечить реальній ситуації.

У відомстві також наголосили, що поява білоруської або російської символіки на міжнародних спортивних аренах під час війни є «аморальною».