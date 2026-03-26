США виключили низку білоруських компаній із санкційного списку

Міністерство фінансів США оголосило про зміни у санкційному режимі щодо Білорусі. Управління з контролю за іноземними активами США видало нову генеральну ліцензію, скасувало одну з попередніх директив і оновило список підсанкційних осіб та структур.

Як повідомляє Міністерство фінансів США, OFAC видало Belarus General License 14, яка дозволяє транзакції за участю Belinvestbank та деяких додаткових структур. Також відомство, після консультацій із Держдепартаментом США, дійшло висновку, що обставини більше не потребують дії заборон, запроваджених проти Міністерства фінансів Республіки Білорусь і Банку розвитку Республіки Білорусь у межах Directive 1 за указом E.O. 14038, тому цю директиву скасували.

У зв’язку з цими рішеннями OFAC також архівувало Belarus General License 13 як таку, що більше не застосовується. Крім того, відомство оновило список Specially Designated Nationals and Blocked Persons List.

Із санкційного списку, зокрема, вилучили компанію Belaruskali, Білоруську калійну компанію, а також зареєстровану в Києві Agrorozkvit LLC.

Попередню Directive 1 OFAC оприлюднило у грудні 2021 року. Тоді вона стосувалася, зокрема, обмежень щодо нових боргових зобов’язань Мінфіну Білорусі та Банку розвитку Білорусі.