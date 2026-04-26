У Львові розробили план розвитку аеропорту з новою інфраструктурою

Керівництво Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького розробило план розвитку летовища, який передбачає створення нової вантажної інфраструктури та зміну параметрів злітної смуги.

Про це повідомила директорка аеропорту Тетяна Романовська під час брифінгу, повідомляє Еспресо.

За її словами, проєкт поділено на два етапи. Перший передбачає будівництво руліжної доріжки та карго-терміналу біля торця злітної смуги. Саме ця частина наразі є найбільш підготовленою до реалізації.

Другий етап включає зміну технічних характеристик злітної смуги. Зокрема, розглядається можливість її подовження — до 700 метрів або на 300–400 метрів залежно від темпів розвитку аеропорту. Також планується розширення смуги з 45 до 60 метрів.

Романовська зазначила, що аеропорт планує перевести частину земель із сільськогосподарського призначення у транспортні для створення бази вантажних і гуманітарних перевезень.

Загальна стратегія розвитку передбачає поступове збільшення пропускної спроможності летовища до 10–15 мільйонів пасажирів на рік. Наразі підприємство очікує погодження змін до генерального плану для подальшої презентації проєкту громадськості.

У Львові також заявили про врегулювання публічного конфлікту щодо розвитку аеропорту. Сокільницька територіальна громада та державне підприємство підписали меморандум про співпрацю.

За словами заступника голови Львівської ОВА Юрія Бучка, розвиток летовища є компетенцією держави, а меморандум має забезпечити узгоджене розширення інфраструктури.

Під час брифінгу зазначили, що розбудова аеропорту можлива лише у напрямку Сокільницької громади, оскільки територія з боку Львова вже щільно забудована.