У Краматорську через удар РФ загинули чоловік і жінка

У Краматорську внаслідок обстрілу російських військ загинули двоє цивільних, ще одна людина дістала поранення. Удар було завдано вранці 26 квітня по житловій забудові.

Про це повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, засоби ураження поцілили по житловому сектору міста. Унаслідок атаки жінка та чоловік, які перебували на вулиці, отримали поранення, несумісні з життям.

Реклама

Реклама

Також постраждав 50-річний цивільний. У нього діагностували мінно-вибухову травму, перелом і осколкове поранення. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. Остаточні наслідки атаки та тип застосованого озброєння встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.