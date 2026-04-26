        У Краматорську через удар РФ загинули чоловік і жінка

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 13:37
        Атака на Краматорськ: двоє загиблих і поранений цивільний
        У Краматорську внаслідок обстрілу російських військ загинули двоє цивільних, ще одна людина дістала поранення. Удар було завдано вранці 26 квітня по житловій забудові.

        Про це повідомили в прокуратурі.

        За даними слідства, засоби ураження поцілили по житловому сектору міста. Унаслідок атаки жінка та чоловік, які перебували на вулиці, отримали поранення, несумісні з життям.

        Також постраждав 50-річний цивільний. У нього діагностували мінно-вибухову травму, перелом і осколкове поранення. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

        Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. Остаточні наслідки атаки та тип застосованого озброєння встановлюються.

        За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.


