Стрілянина на вечері журналістів за участі Трампа: що відомо

Під час вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина, внаслідок чого президента США Дональда Трампа евакуювали. Озброєного нападника затримали після кількох пострілів, повідомляє Axios.

Президент США Дональд Трамп засудив стрілянину, яка сталася під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton. Інцидент стався ввечері 25 квітня.

За його словами, підозрюваний, озброєний рушницею, намагався прорватися через охорону та відкрив вогонь. Його затримали після кількох пострілів.

Стрілець на заході у Білому домі / Фото Reuters

Після інциденту Трампа терміново вивели з заходу. Пізніше на пресконференції він заявив, що будівля не є достатньо безпечною.

Президент також пов’язав інцидент із необхідністю посилення заходів безпеки, зокрема у межах планів зі створення бального залу в Білому домі, який передбачає облаштування захищеного укриття.

Трамп наголосив, що сучасні загрози вимагають безпрецедентного рівня безпеки. Він також згадав попередні замахи на своє життя, які сталися у 2024 році під час передвиборчої кампанії та пізніше у Флориді.

Через інцидент захід було скасовано, однак, за словами президента, його планують перенести протягом наступних 30 днів.

Трамп також закликав американців вирішувати розбіжності мирним шляхом.