У Дніпрі вже 8 загиблих і 49 поранених після атак за добу

У Дніпрі внаслідок російських атак за добу загинули 8 людей, ще 49 отримали поранення. Серед постраждалих — діти.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його даними, увечері російські війська знову атакували місто, внаслідок чого поранення дістали троє людей.

Серед постраждалих — двоє дітей віком 11 і 14 років, а також 50-річна жінка. Усі вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Рятувальники продовжують роботи на місці нічного удару по житловому кварталу. З-під завалів зруйнованого чотириповерхового будинку дістали ще одне тіло.

