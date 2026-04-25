        У Дніпрі вже 8 загиблих і 49 поранених після атак за добу

        Сергій Бордовський
        25 Квітня 2026 19:21
        Удар по Дніпру: з-під завалів дістали ще одне тіло, є поранені діти / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Удар по Дніпру: з-під завалів дістали ще одне тіло, є поранені діти / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У Дніпрі внаслідок російських атак за добу загинули 8 людей, ще 49 отримали поранення. Серед постраждалих — діти.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

        За його даними, увечері російські війська знову атакували місто, внаслідок чого поранення дістали троє людей.

        Серед постраждалих — двоє дітей віком 11 і 14 років, а також 50-річна жінка. Усі вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

        Рятувальники продовжують роботи на місці нічного удару по житловому кварталу. З-під завалів зруйнованого чотириповерхового будинку дістали ще одне тіло.

        Загалом упродовж доби внаслідок російських атак на Дніпро загинули 8 людей, ще 49 дістали поранення.


