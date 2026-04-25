Сирський наказав перевірити забезпечення бійців на передовій після скандалу в 14-й бригаді

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав перевірити логістичне забезпечення військових на передовій. Рішення ухвалили після повідомлень про проблеми з постачанням у підрозділах.

Про це повідомляє Головне в Україні с посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, командувачам угруповань і командирам корпусів доручено до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.

Реклама

Реклама

Також їм наказано вжити заходів для забезпечення підрозділів засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням.

Нагадаємо, перед цим військовослужбовці 2-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, які виконують завдання на Харківському напрямку, понад 17 днів перебували на позиціях у складних умовах.

За словами їхніх рідних, протягом восьми місяців у підрозділі виникали проблеми з постачанням їжі та питної води, а останнім часом ситуація погіршилася.

Після цього командира 14-ї бригади усунули з посади, а командира 10-го армійського корпусу звільнили та призначили з пониженням.

Новим командиром бригади став полковник Тарас Максімов, а корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

У Генштабі зазначили, що попереднє командування бригади приховувало реальний стан справ, що призвело до втрати частини позицій і проблем із забезпеченням.

Наразі триває службове розслідування, матеріали якого передадуть правоохоронним органам.

За інформацією Генштабу, після зміни керівництва військові повідомили, що вже отримали необхідне забезпечення, однак потребують часу для відновлення.