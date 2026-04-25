Нові правила мобілізації: поліцію можуть підключити до розшуку ухилянтів

Міністерство оборони розглядає зміни до законодавства, які передбачають активніше залучення поліції до процесу мобілізації. Йдеться, зокрема, про роботу з громадянами, які мають статус «у розшуку».

Як повідомляє NV з посиланням на джерела в органах державної влади, команда міністра оборони Михайла Федорова готує новації до закону про мобілізацію.

За словами співрозмовників видання, частина громадян, які мають у системі «Оберіг» статус «у розшуку», можуть бути доставлені до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, за задумом, Національна поліція може отримати повноваження відкривати кримінальні провадження, затримувати таких осіб і доставляти їх до ТЦК.

Наразі, як пояснюють джерела, якщо громадянин ігнорує повістку або не проходить військово-лікарську комісію, відповідальність є адміністративною, а поліція не займається цілеспрямованим розшуком таких осіб.

Водночас у Міноборони нібито пропонують передати поліції функцію складання адміністративних матеріалів щодо громадян зі статусом «у розшуку», а також надати доступ до відповідних даних із системи «Оберіг».

Для реалізації таких змін, за словами джерел, необхідно внести поправки до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. У Міністерстві внутрішніх справ не змогли ні підтвердити, ні спростувати ці дані, зазначивши, що не мають повної інформації про можливі зміни.

Раніше глава Національної поліції Іван Вигівський заявляв, що участь у мобілізації є додатковим навантаженням для правоохоронців.

Також джерела зазначають, що частину функцій оповіщення громадян можуть передати поліції, щоб зменшити критику на адресу ТЦК.

На початку квітня керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомляв, що Міноборони працює над реформою мобілізації та питанням громадян, які перебувають у розшуку.