У мережі розкрили деталі дисплея ювілейного iPhone 20

У мережі з’явилися нові подробиці про дисплей майбутнього iPhone 20, який Apple готує до 20-річчя смартфона. Очікується, що модель отримає суттєво оновлений дизайн.

Як повідомляє 9to5Mac, інсайдер Digital Chat Station оприлюднив нові деталі щодо дисплея майбутнього iPhone 20.

За його даними, Apple працює разом із Samsung над створенням нового типу екрана. Зокрема, йдеться про дисплей із мікровигином по всіх чотирьох сторонах, що створюватиме ефект майже повністю безрамкового пристрою.

Реклама

Реклама

Очікується, що вигин буде мінімальним, щоб уникнути випадкових натискань під час використання смартфона.

Також повідомляється, що компанія може відмовитися від поляризаційного шару в дисплеї. Це дозволить підвищити яскравість, зменшити товщину пристрою та покращити енергоефективність.

За попередніми даними, дизайн iPhone 20 може стати найближчим до концепції «єдиного шматка скла», яку раніше описував дизайнер Apple Джоні Айв.

Очікується, що нова модель стане ювілейною і буде представлена наступного року.