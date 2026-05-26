У машині митрополита Іларіона знайшли контейнери з “білою речовиною”

Колишнього голову відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату РПЦ, митрополита Іларіона (Алфєєва), затримали у неділю, 24 травня, у Чехії на дорозі з Карлових Вар після того, як у багажнику його автомобіля знайшли “чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору”. Про це у понеділок повідомив телеграм-канал митрополита у дописі без підпису, де також зазначалося, що сам Іларіон “не має можливості особисто звернутися до підписників каналу”.

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Пізніше інформацію про затримання транспортного засобу поблизу Карлових Вар підтвердили у чеському Національному центрі з контролю за наркотиками.

“Я можу підтвердити, що на підставі анонімного повідомлення про перевезення наркотиків і психотропних речовин ми вжили заходів щодо транспортного засобу в Центральночеському краї”, — заявила прессекретарка Національного центру з контролю за наркотиками Чехії Люсі Шмолдасова, слова якої наводять чеські ЗМІ.

Вона додала, що назвати імена затриманих поліція не може “у зв’язку з триваючим кримінальним провадженням”.

Як уточнило чеське видання Novinky.cz, митрополита Іларіона затримали поліцейські у місті Унгоштє (район Кладно) у Центральночеському краї.

За даними прокуратури міста Кладно, обвинувачення наразі нікому не висунуті. “Сьогодні допитують двох затриманих”, — повідомив прокурор Петр Длугош.

МЗС Росії назвало те, що сталося, “самоуправством” і “провокацією” з “метою очорнити як самого митрополита, так і в його особі православ’я загалом”.

Митрополита Іларіона направили на служіння до Карлових Вар рішенням Священного синоду РПЦ у грудні 2024 року. Тоді його звільнили від управління Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ після того, як його колишній келійник (помічник) Георгій Судзукі звинуватив ієрарха у домаганнях.

До призначення главою Будапештсько-Угорської єпархії у 2022 році митрополит Іларіон протягом 13 років очолював Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату. На цій посаді він змінив Кирила (Гундяєва), якого у 2009 році обрали патріархом Московським і всієї Русі.