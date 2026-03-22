        Суспільство

        У Києві попрощалися з патріархом Філаретом: тисячі людей прийшли віддати шану

        Сергій Бордовський
        22 Березня 2026 13:29
        У столиці триває прощання з Філаретом: відбулися літургія та відспівування / Фото: Суспільне
        У Києві третій день прощаються з Почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, який помер 20 березня. У столиці відбулися богослужіння та жалобні заходи за участі тисяч людей.

        Як повідомляє Суспільне, зранку у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі провели Божественну літургію, яку очолив митрополит Епіфаній у співслужінні єпископату і духовенства. Після цього відбувся чин відспівування.

        Київ прощається з патріархом Філаретом: жалобна процесія пройшла центром міста / Фото: Суспільне

        Віддати шану Почесному патріарху прийшли тисячі людей з різних регіонів України.

        Після відспівування розпочалася жалобна процесія з труною через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору, де служив Філарет.

        Опівдні у Володимирському соборі також провели відспівування. Поховання відбудеться всередині храму, де облаштували спеціальне місце.

        Як зазначають учасники церемонії, Філарет відіграв значну роль у становленні українського православ’я та державності.

        Філарет (Михайло Денисенко) був патріархом Київським і всієї Русі-України УПЦ КП у 1995–2018 роках. Йому було 97 років.


