У Києві попрощалися з патріархом Філаретом: тисячі людей прийшли віддати шану

У Києві третій день прощаються з Почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, який помер 20 березня. У столиці відбулися богослужіння та жалобні заходи за участі тисяч людей.

Як повідомляє Суспільне, зранку у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі провели Божественну літургію, яку очолив митрополит Епіфаній у співслужінні єпископату і духовенства. Після цього відбувся чин відспівування.

Київ прощається з патріархом Філаретом: жалобна процесія пройшла центром міста / Фото: Суспільне

Віддати шану Почесному патріарху прийшли тисячі людей з різних регіонів України.

Реклама

Реклама

Після відспівування розпочалася жалобна процесія з труною через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору, де служив Філарет.

Опівдні у Володимирському соборі також провели відспівування. Поховання відбудеться всередині храму, де облаштували спеціальне місце.

Як зазначають учасники церемонії, Філарет відіграв значну роль у становленні українського православ’я та державності.

Філарет (Михайло Денисенко) був патріархом Київським і всієї Русі-України УПЦ КП у 1995–2018 роках. Йому було 97 років.