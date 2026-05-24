Бій Усик — Верхувен завершився драматичним нокдауном у 11 раунді

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик переміг нідерландського бійця Ріко Верхувена у поєдинку за титул WBC. Бій у Єгипті завершився технічним нокаутом за секунду до кінця 11 раунду.

Як повідомляє Reuters, поєдинок «Glory in Giza» біля пірамід у Єгипті вважався прохідним для Усика, однак Ріко Верхувен несподівано нав’язав чемпіону важкий бій із перших секунд. Для нідерландця, який раніше був чемпіоном світу з кікбоксингу, це був лише другий професійний боксерський поєдинок у кар’єрі.

Усик зміг впевнено забрати лише четвертий раунд, але не зумів одразу розвинути перевагу. Верхувен постійно тиснув на українця та створював проблеми своїми силовими атаками.

Після 10 раундів двоє суддів зафіксували нічию — 95:95, ще один віддавав перевагу Верхувену з рахунком 96:94. Перед заключними раундами Усик ризикував сенсаційно втратити чемпіонські пояси.

Вирішальний момент настав за секунду до завершення 11 раунду. Усик відправив суперника у нокдаун правим аперкотом. Верхувен піднявся до завершення відліку, однак рефері вирішив зупинити бій на позначці 2 хвилини 59 секунд.

Після бою Верхувен заявив, що вважає зупинку передчасною, але подякував за шанс провести такий поєдинок і висловив бажання отримати реванш.

Для Усика ця перемога стала 25-ю поспіль у професійному боксі. Українець зберіг титули WBC, WBA та IBF.

Після бою Усик згадав про ситуацію в Україні.

«Зараз в Україні бомбування. Мої люди сидять у бомбосховищах. Моя сім’я. Моя донька написала мені: “Тату, я люблю тебе, ти переможеш. Мені страшно”», — сказав боксер.