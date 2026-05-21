Усик зробив заяву про завершення кар’єри перед боєм у Єгипті

Український боксер Олександр Усик заявив, що не планує завершувати кар’єру після бою з чемпіоном Glory Ріко Верхувеном. За словами українця, він хоче провести ще два або три поєдинки.

В інтерв’ю BBC Sport Усик розповів, що наразі готується до захисту титулу WBC у бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена, який відбудеться біля пірамід Гізи в Єгипті.

“Я не завершуватиму кар’єру після бою з Ріко — у мене ще буде два, можливо три бої”, — сказав Усик.

Боксер також заявив, що має “секретний план” і хоче створити велике шоу.

“Я будую план на майбутнє для цього бою — у мене є секретний план. Я хочу створити бізнес — це один із моїх останніх боїв, але я готую велике шоу”, — розповів спортсмен.

Усик наголосив, що не сприймає бій із Верхувеном як шоу або виставковий поєдинок, попри невеликий боксерський досвід суперника.

“Я тренуюся так, ніби б’юся з Тайсоном Ф’юрі або Даніелем Дюбуа, тому що для мене це серйозний бій. Це не фейк. Для мене це не шоу — це бій”, — сказав українець.

39-річний Ріко Верхувен є чемпіоном Glory у важкій вазі та утримує титул уже 11 років, однак у професійному боксі провів лише один поєдинок — у 2014 році.

Водночас Усик залишається непереможеним у професійному боксі — він виграв усі 24 бої, 15 із них достроково.

Останньої поразки українець зазнав ще у 2009 році на аматорському чемпіонаті світу AIBA у бою проти росіянина Єгора Мехонцева.

Усик розповів, що саме та поразка змусила його змінити життя та підхід до кар’єри.

“Робити помилки — це не погано, але якщо ти не змінюєшся, тоді помилка стає поганою”, — сказав боксер.

Він також зізнався, що народження доньки Лізи стало переломним моментом у його житті.

“Я подивився на цю маленьку людину і подумав: добре, мені потрібно змінити своє життя, тому що тепер я не просто спортсмен і боксер, тепер я чоловік і батько”, — розповів Усик.