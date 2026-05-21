Росіяни знову атакували Дніпро: 11 поранених, пошкоджені багатоповерхівки

Російські війська вдень 21 травня знову атакували Дніпро. Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа, є постраждалі.

Російська атака на Дніпро / Фото: Дніпропетровська ОВА

Про нову атаку на Дніпро повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджені два багатоповерхові будинки. Після атаки виникла пожежа.

Спочатку повідомлялося, що поранення дістали п’ятеро людей. Серед постраждалих — 34-річний чоловік та жінки віком 43, 58, 66 і 78 років.

Чотирьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пізніше Ганжа повідомив, що кількість поранених унаслідок російського удару по Дніпру зросла до 11 людей. Серед постраждалих — 13-річний хлопчик.

За його словами, дитину госпіталізували. Також до лікарень доправили ще сімох дорослих, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Ще троє постраждалих проходять амбулаторне лікування.

Нагадаємо, вранці 20 травня російські війська вже атакували Дніпро. Тоді внаслідок обстрілу постраждали дві жінки віком 58 та 35 років.

Через ранкову атаку було пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку, а вибуховою хвилею вибило вікна у кількох сусідніх будинках.

Вибухи у Дніпрі пролунали о 4:46. Пізніше місцеві пабліки повідомляли про ще один вибух, а Повітряні сили попереджали про російські безпілотники над містом.