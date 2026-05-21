        На Київщині суддю затримали за участь у схемі привласнення квартир померлих

        Галина Шподарева
        21 Травня 2026 14:18
        На Київщині викрили схему привласнення квартир померлих за участі судді / Фото: ДБР
        У Київській області викрили організовану групу, яка незаконно переоформлювала квартири померлих громадян. Ключову роль у схемі відігравав суддя одного з районних судів області.

        Про це повідомили у ДБР.

        За даними слідства, учасники схеми подавали до суду позови з неправдивими даними про родинні зв’язки та нібито спільне проживання з померлими. Також у документах вказували вигадані об’єкти нерухомості та земельні ділянки, щоб змінити підсудність і передати справи до “потрібного” суду.

        “До складу групи входили дев’ятеро осіб, але ключову роль відігравав суддя одного з районних судів Київської області. Він контролював розгляд справ і забезпечував ухвалення рішень на користь фіктивних спадкоємців, навіть за відсутності доказів та без сплати судового збору”, — розповіли в ДБР.

        На підставі таких рішень учасники схеми отримували право власності на квартири у Білій Церкві.

        Суддю підозрюють у злочинах, передбачених::

        • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах;
        • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — пособництво у шахрайстві у великих розмірах;
        • ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення.

        Санкції статей — до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

        Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим причетним.

        Оголошення підозри судді / Фото: ДБР

