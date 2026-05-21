Новостворена 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» в структурі 1-го корпусу НГУ «Азов» це формування яке забезпечуватиме вогневу підтримку корпусу на фронті.

Командування

Бригаду сформували артилеристи з досвідом з 2014 року — від номерів обслуги до командирів дивізіонів.

Очолив підрозділ підполковник Андрій «Дубок» Ковкрак. До цього він був начальником штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», координував роботу підрозділів.

На шевроні розміщена блискавка, удар якої утворює восьмикінечну зірку. Вибух, влучна робота, втрати для противника.

Масштаб

На сьогодні 1-й корпус НГУ «Азов» об’єднує шість бригад:

8-ма артилерійська «Гармаш» — окрема артилерійська бригада для вогневої підтримки;

12-та спеціального призначення «Азов» — фундамент корпусу, підрозділ з 2014 року;

1-а президентська оперативного призначення «Буревій» — елітний підрозділ з президентським статусом;

14-та оперативного призначення «Червона Калина» — бійці з Покровського напрямку;

15-та оперативного призначення «Кара-Даг» — нова сила в складі корпусу;

20-та оперативного призначення «Любарт» — підрозділ з багаторічною історією.

Раніше артилерія була розподілена між дивізіонами. Тепер вона працює окремо.

Дивізіон підтримує батальйон. Бригада — весь корпус. Може швидко перекидати вогонь туди, де критично потрібно.

Завдання — взяти досвід «Азову» з 2014-2026 років, застосувати з новими технологіями та західним озброєнням. «Гармаш» отримає кращі зразки вітчизняної та західної артилерії, сучасні системи наведення, безпілотники для розвідки та корекції вогню.

Робота на фронті

Корпус «Азов» воює на найгарячіших ділянках. Артилерія виконує вогневу підтримку під час штурмів, контрбатарейну боротьбу, ураження техніки та живої сили, прикриття оборони.

Координація з піхотою, розвідкою, спецпідрозділами. Мета — мінімізувати втрати, максимізувати ефективність.

Артилеристи працюють із розвідкою в режимі реального часу. Дрони передають координати цілей, артилерія накриває за хвилини. Раніше таку швидкість було важко досягти через розрізнене підпорядкування різних підрозділів. Тепер усе це працює в об’єднанні під єдиним командуванням.

Новий підхід

Окрема артбригада в складі корпусу НГУ — це інший рівень. Швидші рішення, краща координація. Може стати зразком для інших формувань, які працюють зі старою моделлю.

Вакансії до 8-ї артилерійської бригади «Гармаш»

«Гармаш» набирає як досвідчених так і новачків. Потрібні артилеристи, оператори БПЛА для корекції вогню, зв’язківці, водії, технічні спеціалісти.

