        Греція вимагає від України пояснень і вибачень через інцидент із морським дроном

        Галина Шподарева
        21 Травня 2026 13:55
        Виявлений у Греції морський дрон / Фото: CNN Greece
        У Греції заявили, що очікують від України вибачень після інциденту з морським дроном, який виявили біля острова Лефкада. В Афінах назвали ситуацію небезпечною та заявили про ризики для судноплавства у Середземному морі.

        Про це пише CNN Greece.

        Міністр оборони країни Нікос Дендіас вважає, що виявлений дрон є українським, він загрожував цивільному судноплавству і міг призвести до жертв. За його словами, Афіни знають тип апарата, місце його виробництва та його призначення.

        Висновок розслідування щодо дрона передали до канцелярії прем’єр-міністра Греції минулого тижня. У документі містяться технічні характеристики апарата.

        “Я не збираюся розповідати, що містить висновок. Але я повинен сказати, що це було надзвичайно небезпечно. Якби будь-який круїзний корабель прямував із Венеції до Східного Середземномор’я та опинився на шляху цього дрона, він би затонув”, — заявив він.

        Питання обговорювали під час зустрічі міністрів НАТО, а також на Раді міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Тему також порушували під час розмови глави МЗС Греції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

        Міністр оборони Греції заявив, що Україна “винна велике вибачення” та має гарантувати, що подібні інциденти не повторяться. У грецькому МЗС повідомили, що очікують офіційного висновку Генштабу перед можливими дипломатичними кроками.

        В Афінах також наголосили, що мають намір не допустити перетворення Середземного моря на зону бойових дій.


