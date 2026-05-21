Греція вимагає від України пояснень і вибачень через інцидент із морським дроном

У Греції заявили, що очікують від України вибачень після інциденту з морським дроном, який виявили біля острова Лефкада. В Афінах назвали ситуацію небезпечною та заявили про ризики для судноплавства у Середземному морі.

Про це пише CNN Greece.

Міністр оборони країни Нікос Дендіас вважає, що виявлений дрон є українським, він загрожував цивільному судноплавству і міг призвести до жертв. За його словами, Афіни знають тип апарата, місце його виробництва та його призначення.

Висновок розслідування щодо дрона передали до канцелярії прем’єр-міністра Греції минулого тижня. У документі містяться технічні характеристики апарата.

“Я не збираюся розповідати, що містить висновок. Але я повинен сказати, що це було надзвичайно небезпечно. Якби будь-який круїзний корабель прямував із Венеції до Східного Середземномор’я та опинився на шляху цього дрона, він би затонув”, — заявив він.

Питання обговорювали під час зустрічі міністрів НАТО, а також на Раді міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Тему також порушували під час розмови глави МЗС Греції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Міністр оборони Греції заявив, що Україна “винна велике вибачення” та має гарантувати, що подібні інциденти не повторяться. У грецькому МЗС повідомили, що очікують офіційного висновку Генштабу перед можливими дипломатичними кроками.

В Афінах також наголосили, що мають намір не допустити перетворення Середземного моря на зону бойових дій.