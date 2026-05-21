Зеленські привітали українців із Днем вишиванки: стала відома вартість сорочки першої леді

У День вишиванки 20 травня перша леді Олена Зеленська з’явилася у сорочці від українського бренду Varenyky Fashion вартістю 18 500 гривень. У описі виробу зазначено, що орнамент символізує продовження роду, зв’язок поколінь та добробут родини.

Про це пише 24 Канал.

Спільне фото із нагоди Всесвітнього дня вишиванки президентське подружжя опублікувало у соцмережах.

“Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє”, — йдеться в дописі.

На сайті бренду Varenyky Fashion зазначено, що сорочка Олени Зеленської виготовлена з льону, а її орнамент “символізує нескінченне продовження роду та зв’язок між поколіннями, сімейний добробут та достаток”. Також в описі йдеться, що цей орнамент вважався оберегом для родини.

Як повідомляло РБК-Україна, за останні роки президентське подружжя обирало як традиційні регіональні орнаменти, так і вишиванки з мілітарними та патріотичними символами.

У 2020 році подружжя Зеленських одягнуло вишиванки бренду ETNODIM. Тоді виробник зіткнувся з хвилею критики через публікацію фото президента та першої леді у своїх виробах.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських, 2020 рік / Фото: instagram.com/zelenskyy_official

У 2021 році вишиванка Володимира Зеленського викликала дискусію через схожість із російською косовороткою. Дизайнер Артем Климчук пояснив, що за основу взяли традиційний костюм Дніпропетровського регіону, де розріз збоку був поширеним елементом чоловічої сорочки. Того ж року Олена Зеленська пояснювала особливості своєї вишиванки регіональними традиціями Дніпровщини, зокрема квадратним вирізом жіночої сорочки.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських, 2021 рік / Фото: instagram.com/zelenskyy_official

У 2022 році на День Незалежності президент з’явився у вишиванці кольору хакі з орнаментом у вигляді танків, бронетехніки, колосків пшениці та людей, які тримаються за руки. Авторкою орнаменту стала білоруська художниця Руфіна Базлова.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських, 2022 рік / Фото: instagram.com/zelenskyy_official

У 2023 році Зеленський обрав вишиванку з орнаментами, що символізують єдність українського та кримськотатарського народів.

Вишиванка Володимира Зеленського у 2023 році / Фото: instagram.com/zelenskyy_official

У 2024 році президент з’явився у мілітарній вишиванці бренду Varenyky Fashion з елементами військового камуфляжу, а на День вишиванки — у сорочці бренду ETNODIM із символами рівнового хреста, булави, меча та стилізованого герба.

Вишиванка Володимира Зеленського у 2024 році / Фото: instagram.com/zelenskyy_official

У 2025 році Володимир Зеленський обрав темно-сіру вишиванку з геометричним орнаментом та коміром-стійкою.