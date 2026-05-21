Росіяни атакували Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, постраждали дві жінки

Уранці 20 травня російські війська завдали удару по Дніпру. У результаті обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Постраждалій внаслідок російської атаки 58 років, медики надали їй допомогу на місці. Пізніше за допомогою медиків також звернулася 35-річна жінка, госпіталізація не знадобилася.

Унаслідок атаки пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею також вибило вікна у кількох сусідніх будинках.

Вибухи у Дніпрі пролунали о 4:46. Вже о 7:09 місцеві пабліки повідомили про ще один вибух, а в Повітряних силах попередили про БпЛА над містом.