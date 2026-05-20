Сумщина зазнала масованої атаки дронів, є поранені

У ніч проти 20 травня російські безпілотники атакували житловий сектор у Конотопській та Шосткинській громадах Сумської області. У Конотопі щонайменше шестеро людей дістали поранення.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
“Є постраждалі у Конотопі, щонайменше шестеро. Інформація щодо поранених уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
Після атаки на місцях триває ліквідація наслідків, мешканців пошкоджених і прилеглих будинків евакуювали.
Інформація щодо кількості та стану постраждалих уточнюється.