        Сумщина зазнала масованої атаки дронів, є поранені

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 08:20
        Наслідки удару РФ по житловому будинку на Сумщині / Фото: Сумська ОВА
        У ніч проти 20 травня російські безпілотники атакували житловий сектор у Конотопській та Шосткинській громадах Сумської області. У Конотопі щонайменше шестеро людей дістали поранення.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        “Є постраждалі у Конотопі, щонайменше шестеро. Інформація щодо поранених уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

        Після атаки на місцях триває ліквідація наслідків, мешканців пошкоджених і прилеглих будинків евакуювали.

        Інформація щодо кількості та стану постраждалих уточнюється.

        Пожежі після атаки РФ на Сумщину 20 травня / Фото: Сумська ОВА

