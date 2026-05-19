ЗСУ готують нову систему контрактів і ротацій: Сирський назвав терміни служби та мінімальну зарплату

У Збройних силах України готують нову систему контрактів, механізм звільнення військових під час війни та зміни у грошовому забезпеченні. Також Генштаб планує запровадити систему ротацій, за якої військові не перебуватимуть на позиціях понад два місяці без заміни.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю “Мілітарному” заявив, що в армії готують нову систему контрактів і механізм звільнення військових під час війни. За його словами, йдеться не про демобілізацію, а про можливість звільнення зі служби із подальшим наданням відстрочки.

Сирський повідомив, що наразі обговорюються кілька типів контрактів. Зокрема, короткі контракти на 6–9 місяців планують запровадити для військових, які були звільнені за станом здоров’я після поранення, але хочуть повернутися до служби. Для чинних військовослужбовців передбачаються контракти на 10 місяців, а для новобранців — на 2–3 роки.

Головнокомандувач також заявив, що мінімальне грошове забезпечення у війську планують встановити на рівні 30 тисяч гривень. Найбільші доплати мають отримувати військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях — штурмовики, механізовані підрозділи, десантники та морська піхота.

За словами Сирського, нову модель контрактів і грошового забезпечення планують затвердити до кінця травня.

Окремо він повідомив про намір запровадити систему ротацій, за якої військові не перебуватимуть на позиціях більше двох місяців без заміни. Сирський наголосив, що ротація в сучасних умовах фактично є окремою військовою операцією через активність дронів, складну логістику та постійну загрозу ударів.

За оцінками Генштабу, після двох місяців безперервного перебування на позиціях військові починають втрачати бойову ефективність через фізичну та моральну втому.