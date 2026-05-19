У Львові люди витягли чоловіка з буса ТЦК та пошкодили авто військових

Львівський обласний ТЦК та СП заявив про напад на військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації у Львові. За даними центру комплектування, група людей пошкодила службовий автомобіль та створила загрозу для військових і поліцейських.

Про це повідомив Львівський ОТЦК та СП.

У ТЦК заявили, що інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові під час роботи групи оповіщення.

“Було пошкоджено транспортний засіб, створено загрозу життю та здоров’ю особового складу, а також фактично зірвано виконання заходів мобілізації”, — йдеться у повідомленні.

У центрі комплектування наголосили, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців, заклики до насильства та пошкодження майна є неприпустимими під час воєнного стану та можуть мати правові наслідки.

Львівський ОТЦК та СП також закликав громадян “зберігати спокій, діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації”.

Перед цим місцеві Telegram-канали опублікували відео з району Підзамче, на якому видно, як люди витягли чоловіка з буса ТЦК. На кадрах також видно, як чоловік вибиває ногами вікна зсередини автомобіля.

Крім того, за даними місцевих пабліків, люди били по службовому автомобілю та облили рідиною працівників поліції і ТЦК.