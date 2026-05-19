На Закарпатті уролог продав ухилянту камінь із нирки онкохворої пацієнтки для відстрочки

На Закарпатті правоохоронці викрили уролога районної лікарні, якого підозрюють у продажі фіктивних діагнозів для отримання відстрочки від мобілізації. Лікар передав військовозобов’язаному камінь, видалений раніше в іншої пацієнтки, щоб підтвердити неіснуючу сечокам’яну хворобу.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, медик пропонував чоловікам уникнути призову за станом здоров’я за грошову винагороду.

Реклама

Реклама

“Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовивідних шляхів іншої пацієнтки — жінки з важкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов’язаний мав пред’явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз”, — розповіли в прокуратурі.

За версією слідства, чоловік мав видати цей біоматеріал за власний під час медичного обстеження для підтвердження діагнозу. Правоохоронці задокументували два епізоди передачі грошей у службовому кабінеті лікаря.

Спочатку медик отримав 100 доларів авансу за підготовку документів, а згодом — ще 300 доларів за камінь та остаточне оформлення історії хвороби.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням — ч. 3 ст. 368 КК України.