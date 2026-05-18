На кордоні з Румунією знайшли тіло киянина

Держприкордонслужба повідомила про смерть чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон у районі населеного пункту Красноїльськ.

За інформацією прикордонників, увечері румунська прикордонна поліція передала повідомлення від громадянки України. Вона заявила, що її чоловік мав намір незаконно перетнути державний кордон, однак під час руху відчув погіршення стану здоров’я та в темряві не розумів, де перебуває.

Українські прикордонники розпочали пошуки й через деякий час виявили чоловіка без ознак життя за 100 метрів від інженерних загороджень. За даними ДПСУ, він облаштував собі місце для відпочинку, ймовірно, сподіваючись, що до ранку його стан покращиться.

За попереднім висновком, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло передали на експертизу. Загиблим виявився житель Києва 1979 року народження.

У Держприкордонслужбі нагадали, що з початку 2022 року на західному кордоні зафіксували понад 70 випадків загибелі чоловіків під час спроб незаконного перетину державного кордону.