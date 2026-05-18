УАФ призначила Мальдеру головним тренером збірної: команда вперше отримала іноземного наставника

Італієць Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України з футболу. Контракт з італійським фахівцем підписали на два роки з можливістю продовження.

Про призначення повідомили в Українській асоціації футболу.

Кандидатуру Мальдери затвердив Виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних. Таким чином, збірну України вперше очолив іноземний тренер.

Реклама

Реклама

Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. Протягом кар’єри він працював асистентом головного тренера у Мілан, Брайтон та Марсель.

У 2016–2021 роках Мальдера входив до тренерського штабу Андрій Шевченко у збірній України.