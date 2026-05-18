У Межигір’ї затонув корабель-ресторан Януковича

У колишній резиденції президента-втікача Віктор Янукович “Межигір’я” затонув корабель-ресторан “Галеон”. Частина судна опинилася під водою після різкого підняття рівня води у Київському водосховищі.

Про це повідомили у пресслужбі парку-пам’ятки Межигір’я.

Інцидент стався у селі Нові Петрівці. Відео підтопленого судна опублікували у соцмережах.

Реклама

Реклама

За офіційною інформацією, через різке підняття рівня води у Київському водосховищі до СКРЦ “Галеон” почала потрапляти вода.

Працівники парку-пам’ятки Межигір’я намагалися відкачати воду за допомогою насосів, помп та автомобільної техніки, однак зупинити підтоплення не вдалося.

У парку зазначили, що керівництво ухвалило рішення рятувати майно, яке перебувало на борту.

Наразі частина корабля перебуває під водою, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків.