Януковича заочно засудили до 15 років ув’язнення за заволодіння угіддями Сухолуччя

Вищий антикорупційний суд заочно визнав колишнього президента України Віктора Януковича винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду в Сухолуччі на Київщині. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

20 січня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому президенту України, визнавши його винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області площею 17,5 гектара та орієнтовною вартістю понад 22 мільйони гривень.

Суд кваліфікував дії Віктора Януковича за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна.

Спільника колишнього президента визнали винуватим за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України, однак суд звільнив його від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, у 2007 році Янукович, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра, ініціював ухвалення рішень, які призвели до вибуття з державної власності земельної ділянки лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства. Для реалізації схеми його оточення залучало підконтрольних осіб, які оформлювали земельні ділянки до 1 гектара, змінювали їх цільове призначення, після чого земля передавалася компанії, підконтрольній експрезиденту.

У 2009–2011 роках на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який, за матеріалами справи, використовувався Януковичем для особистих потреб. Розслідування розпочали у 2014 році, а з 2019 року його здійснювали САП і НАБУ.

Вирок набирає законної сили через 30 днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено. Судовий розгляд відбувався у спеціальному провадженні in absentia, оскільки всі обвинувачені перебувають у розшуку.