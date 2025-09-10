Суд ЄС відхилив позови Януковича та його сина щодо скасування санкцій

Колишній президент України Віктор Янукович зазнав поразки у спробі скасувати європейські санкції. 10 вересня суд ЄС відхилив його позов, визнавши, що Рада ЄС мала достатньо підстав для внесення Януковича до санкційних списків.

Серед обґрунтувань — звернення до Володимира Путіна в березні 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну, підтримка проросійських політиків у Криму, навмисне послаблення обороноздатності країни в 2012–2014 роках та участь в операції зі спроби заміни чинного президента на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Суд також згадав підписання у 2010 році угоди про продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі та обвинувачення в державній зраді. Водночас зазначив, що навіть без цих пунктів санкції мали достатнє обґрунтування.

Також відхилено позов сина експрезидента — Олександра Януковича, який продовжував вести бізнес на окупованій території Донеччини та фінансував бойовиків.